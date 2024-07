Einer der beliebtesten Parkplätze in Speyers Innenstadt ist nächste Woche teilweise nicht nutzbar. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Königsplatz am Dienstag, 23. Juli, von 6 bis 15 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Als Grund werden Mäharbeiten am Grün der von Ludwigstraße, Kutscher-, Schuster- und Schulergasse gesäumten Fläche genannt.