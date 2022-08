Bislang unbekannte Täter haben ein Graffiti auf das Fenster des Parteibüros der Speyerer Grünen in der Armbruststraße gesprüht. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 4. August, 15 Uhr, und Mittwoch, 10. August, 9.30 Uhr, an. Ob ein Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen von Anfang Juli und vom 1. August besteht, sei derzeit unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.