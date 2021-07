Der Speyerer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat am Mittwochabend seinen Vorstand neugewählt und vergrößert. Möglich macht das eine Satzungsänderung.

Dreieinhalb Stunden lang ging es in der Mitgliederversammlung – erstmals seit längerer Zeit wieder in Präsenz, aber ohne Presse – unter anderem um Details der neuen Satzung, so Vorstandssprecher Sascha Bassing. Heraus kam eine Version, die laut Parteimitteilung auf große Zustimmung stieß und die zwingende Umsetzung des Frauenstatuts sowie die konkrete Einbindung der Grünen Jugend in die Vorstandsarbeit regelt. „Zunehmend vielfältige Aufgaben“ im zuletzt auf knapp 100 Mitglieder angewachsenen Verband waren demnach ein Anlass für die Erweiterung des Vorstands von fünf auf acht Personen.

Bassing, Gymnasiallehrer für Französisch und Erdkunde am Schwerd-Gymnasium und am Studienseminar, wurde laut Mitteilung als Vorstandssprecher bestätigt. An seine Seite tritt künftig die Vorstandssprecherin Jana Dreyer (bisher: Ansgar Parzich). Das Amt der Schatzmeisterin bekleidet weiterhin Petra Zachmann. Dem erweiterten Vorstand gehören nun Pia Versch, Magdalena Schustereder, Mathias Münzenberger, Ansgar Parzich und Johannes Röder an. Die Grüne Jugend Speyer entsendet den vorab gewählten Timo Martens als Vertreter.