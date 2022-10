Es war die Kooperation von Grünen, CDU und SWG im Stadtrat, die im März 2020 Irmgard Münch-Weinmanns Wahl zur hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt ermöglicht hatte. Die neunköpfige grüne Fraktion stand hinter ihrer damaligen Vorsitzenden, die so zur Berufspolitikerin wurde. Jetzt zählen die Grünen ihre eigene Frau im Stadtvorstand an. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann, seit 2020 Dezernentin für Umwelt, Ordnung und Verkehr, werde nach Ansicht der Stadtratsfraktion „ihrer Verantwortung nicht gerecht“. Diese weist die Vorwürfe zurück. Was steckt dahinter? An der Fraktionschefin Hannah Heller ist es nun, die Kritik der Partei zu erklären. Was Heller zu sagen hat, lesen Sie hier.