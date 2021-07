Die Speyerer Grünen wollen sich „konstruktiv in die Gestaltung der Landesgartenschau einbringen“. Das teilen Sascha Bassing, Sprecher des Kreisverbands, und Hannah Heller, Vorsitzende der Stadtratsfraktion, mit Bezug auf die Veranstaltung im Jahr 2026 mit, um die sich die Stadt Speyer bewerben will. Hintergrund ist die angekündigte Bürgerinitiative von Grünen-Mitglied Volker Ziesling gegen das Projekt, für die auch Partei und Fraktion kritisiert würden – zu unrecht, so Heller. Sie wendet sich in der Mitteilung gegen „Diskreditierung und Polemik“ und fordert ein „gemeinsames Arbeiten an diesem wichtigen Projekt“. Die Grünen wollten differenzierte Antworten auf komplexe Fragen geben und keine kritischen Stimmen unterdrücken. Diese könnten dazu beitragen, „im Sinne der grünen Klimapolitik zu handeln, auch im Rahmen einer Landesgartenschau“.