Die beliebten Innenstadt-Oasen – teilweise begrünte temporäre Sitzmöbel aus Holz zwischen Dom- und Postplatz – sollen erhalten bleiben. Dafür spricht sich die grüne Stadtratsfraktion aus. Ein ähnliches Stimmungsbild gab es schon kürzlich im Bauausschuss, woraufhin die Stadt ein Konzept für die ursprünglich nur bis in diesen Herbst geplanten Oasen ankündigte. Ein Ansatz: sie über Winter abzubauen, 2025 in renovierter Form zurückkehren zu lassen und 2026 zumindest teilweise durch dauerhafte Möbel zu ersetzen. Die Grünen bitten nun in ihrer Stellungnahme um „die Belassung der grünen Klimainsel vor dem Dom bis auf Weiteres, bis hier eine langfristige Anlage baulich errichtet werden kann“. Auch die anderen Klimainseln und Sitzgelegenheiten sollten bleiben. Die Grünen sprechen von guten Erfahrungen mit den Oasen und loben die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung.