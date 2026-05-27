Der Speyerer Kreisverband der Grünen hat einen neuen Vorstand gewählt. Von der Führungsriege, die im September 2024 ins Amt gekommen war, ist nur noch ein Name übrig.

Als Vorstandsprecherin wurde Ingrid Elgert im Amt bestätigt. Ihr zur Seite steht nach Mitteilung der Partei Ansgar Parzich, der bei der Landtagswahl im März als Direktkandidat im Wahlkreis Speyer angetreten war. Für sein Ergebnis von 9,9 Prozent der Erststimmen hatte er zwar kein Mandat im Landesparlament, aber viel Lob aus Grünen-Kreisen erhalten – dem Bericht zufolge auch bei der Mitgliederversammlung im „Löwengarten“, zu der die Presse nicht eingeladen war.

Bei den Neuwahlen gab es einen erneuten personellen Umbruch. Das alte Team war erst im Spätjahr 2024 ins Amt gekommen, nun aber bis auf Elgert nicht mehr angetreten. Die Sprecherin teilt auf Anfrage mit, dass überwiegend berufliche Gründe dafür den Ausschlag gegeben hätten, dass die bisherigen Aktiven nicht mehr kandidierten: „Sie haben zum Teil neue, sehr herausfordernde Aufgaben angenommen.“ Das sei oft nicht vereinbar mit der vielen Arbeit, die auch das politische Ehrenamt mit sich bringe.

Kreisverband wächst

Erfreut zeigen sich die Bündnisgrünen über einen Mitgliederzuwachs: Der Kreisverband vergrößerte sich demnach seit dem Ende der Ampel-Koalition 2024 von 102 auf 155 Angehörige (Stand: Mai 2026). „Eine überaus positive Entwicklung“, wird Elgert zitiert. Viele seien aktiv dabei, besetzten Ausschüsse und seien auch beim Bundestags- und Landtagswahlkampf in großer Anzahl im Einsatz gewesen. „Wir sind eine attraktive Partei, besonders für junge Menschen“, so die Vorstandssprecherin, „weil wir positive, den Menschen zugewandte Perspektiven aufzeigen, anstatt destruktiv in die Vergangenheit zu blicken“.

Laut Jana Dreyer hat sich die von ihr geführte Grünen-Fraktion im Stadtrat energisch in die Speyerer Politik eingeschaltet. Sie sei an erfolgreichen Anträgen zur Verkehrssituation vor der Siedlungsschule, beim Waldkonzept, bei der Entwicklung des Normand-Geländes sowie dem Stadtdenkmal beteiligt gewesen.

Grüne Jugend wieder aktiv

Freude gab es auch über Neuorganisation der Grünen Jugend, über die in der Versammlung berichtet wurde. „Wir haben viele hochmotivierte Leute dabei“, so ihr Sprecher Johannes Röder. „Ziel ist es, einen Raum zu schaffen für Gespräche und Aktionen zu Themen, die junge Generationen betreffen. Ganz besonders Klimaschutz, Kriege und Rechtsextremismus. Wenn junge Menschen nicht selbst handeln, passiert nichts für unsere Generationen“, wird er weiter zitiert.

Neuwahlen

Grünen-Kreisvorstand: Vorstandssprecher: Ingrid Elgert, Ansgar Parzich; Schatzmeister: Albert Steckenborn; Beisitzer: Ursula Richter, Karin Wendling, Hubertus Siegel, Jochen Gonsior.



Grüne Jugend: Sprecher: Sarah Bolz (20), Johannes Röder (22); Politische Geschäftsführerin: Amélie Brack (25); Schatzmeister: Max Bankhardt (24); Beisitzer: Linus Blattner (24), Amalia Willand (17), Luis Wild (19), Charlotte Seidemann (16).