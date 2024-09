Der Rücktritt des Grünen-Bundesvorstands um Ricarda Lang und Omid Nouripour hat am Mittwoch viele Aktive im Speyerer Kreisverband überrascht. Das sagt Vorstandssprecher Christoph Metz auf Anfrage. Die Arbeit vor Ort sieht er optimistisch.

Metz zollt Lang und Nouripour Respekt – zum einen für ihre Arbeit an der Parteispitze in schwieriger Zeit seit 2022, zum anderen für die „Haltung“, die sie mit ihrem gemeinsamen Rücktritt bewiesen hätten. Sie ermöglichten einen Neuanfang etwa in der Gewinnung junger Mitglieder über Social Media, die Metz als Ansatz für einen Aufschwung sieht.

Im Speyerer Kreisverband sei zwar intern über den Zustand der Bundespartei diskutiert worden, es habe jedoch keine Rücktrittsforderungen gegeben. Überhaupt sei der Optimismus an der Domstadt-Basis weder durch schlechte Umfragewerte oder das Wahlergebnis in Brandenburg, noch durch die Verkleinerung der Stadtratsfraktion von neun auf sechs Sitze im Juni gebremst. „Wir fokussieren uns auf Speyer, da sind die Bundesthemen nicht dominierend“, betont Metz.

Der 32-Jährige ist eine Konstante im vor wenigen Tagen weitgehend erneuerten Kreisvorstand und erkennt vor Ort eine Aufbruchstimmung: Dafür stehe der Anstieg der Mitgliederzahl auf 115. Viele Neue hätten sich „als Gegenbewegung zum Aufstieg der AfD“ der Partei angeschlossen, so seine Beobachtung. Sie seien wie der Vorstand hochmotiviert. Eine neue Initiative werde die Unterstützung der lokalen Wirtschaft betreffen, sagt er. Speyers Grünen hätten „die relevanten Themen für eine weiterhin starke, offene Gesellschaft“.