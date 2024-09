Die Speyerer Grünen werfen der Stadtverwaltung falsche Prioritäten beim Thema Parken vor. Erforderlich sei ein neues Parkraumbewirtschaftungskonzept anstelle „kleiner, dilettantischer“ Maßnahmen.

Die Stadtratsfraktion nimmt Bezug auf die Erleichterungen beim Parken im Sommer: die Einführung einer „Brötchentaste“ für eine Phase kostenlosen Parkens sowie acht gebührenfreie Samstage. „Von beiden Maßnahmen weiß man nicht, ob sie irgendetwas bringen“, so die Fraktion unter Federführung ihrer Co-Chefin Hannah Heller. Sie wirft der Stadt „ein Schnell-Schnell zur Befriedung der Parkplatzwut“ vor. Die Stadt hatte mit den Reduzierung auf Proteste aus dem Einzelhandel über zum Jahresbeginn erhöhte Gebühren reagiert.

Erinnert wird an einen Grünen-Antrag zur Erstellung eines Parkraumkonzepts, der 2020 in den Verkehrsausschuss verwiesen worden sei, so die Grünen. „Dort wartet er auf den Dornröschen-Kuss – das ist ernüchternd und angesichts der Klimakrise beschämend zugleich.“ Von 2020 datiere auch das Votum, „Mobilitätsstationen“ mit Park-and-Ride-Angeboten zu prüfen. Der Verdacht: „Passiert ist leider nichts. Zu wenig Personal, zu viel zu tun.“ Kritisiert wird auch, dass der Stadtrat zwar Beschlüsse treffe, aber „die Stadtverwaltung eben doch selbst entscheidet, was sie priorisiert umsetzen kann und was nicht“.

Dezernentin aus den eigenen Reihen

Die Kritik zielt damit auch auf die für das Verkehrsdezernat zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann, die den Grünen angehört. Ihre Partei hatte ihr in der Vergangenheit auch schon öffentlich vorgeworfen, in der Umweltpolitik nicht die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Das Thema Parken greift aber immer wieder auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als Baudezernentin auf – zuletzt mit der Festlegung, keinen innerstädtischen Parkraum zu opfern. Das regt etwa eine Initiative für den Königsplatz an, die auf diesem beliebten Parkplatz am Freitag, 20. September, zum „Park(ing) Day“ einlädt.

„Nein, wir Grüne wollen nicht alle Autos aus der Innenstadt vertreiben“, heißt es in der Mitteilung von Donnerstag. Gefordert werde jedoch eine Gleichberechtigung aller Mobilitätsarten, wozu mindestens genauso viele Fahrradparkplätze wie Autoparkplätze gehörten. Konkrete Vorschläge lägen längst auf dem Tisch. Für die Grünen gehört dazu etwa die Ausweitung von Anwohnerparkplätzen bei gleichzeitiger Abschaffung kostenloser Parkplätze im Innenstadtbereich. Dort sollten die Gebühren erhöht und Parkzeiten somit stärker beschränkt werden. Die Anzahl öffentlicher Parkplätze solle reduziert werden, beginnend mit Schulwegen, um Kindern mehr Platz auf Bürgersteigen zu geben. Auto-Parkplätze sollten in Grünflächen oder offizielle Fahrradabstellplätze umgewandelt werden.