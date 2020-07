Mit Integrationsministerin Anne Spiegel ist eine Speyererin aussichtsreich im Rennen um die Spitzenkandidatur der Grünen bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Der Speyerer Kreisverband hofft, dass außer ihr noch eine zweite Speyererin in eine künftige Fraktion einzieht: Er unterstützt laut eigener Mitteilung die Kandidatur von Stadträtin Julia Jawhari für die Landesliste. Sie werde sich um Platz 13 auf der Liste bewerben, so die 47-jährige Psychologin auf Anfrage. „Ich rechne mir ganz gute Chancen aus.“ Das habe auch mit ihrem politischen Spezialthema Ernährung zu tun. Dafür müsste Jawhari allerdings bei der Landesdelegiertenversammlung im August zunächst auf diesen Platz gewählt werden und die Grünen-Fraktion, die heute sechs Mitglieder umfasst, nach der Wahl deutlich anwachsen. Direktkandidatin im Wahlkreis Speyer soll Anne Spiegel werden. Deren Nominierung ist laut Jawhari am 9. September geplant.