Die Speyerer Grünen haben am Montag ein Pop-up-Forum auf dem Postplatz installiert, um Bürger darüber zu informieren, welche Pläne die Partei für die Entwicklung der Stadt hat. Zeitweise wurde es laut.

Die Partei hatte damit am Nachmittag eine kleine Plattform geschaffen, bei der Bürger mit Vertretern der Grünen in Kontakt treten konnten, um sich deren Idee von einer Verkehrswende im Einklang mit der Innenstadtentwicklung anzuhören und zu diskutieren. Die Partei will unter anderem dauerhaft weniger Autos in der Innenstadt und parallel dazu den Fahrradverkehr fördern. „Der Verkehr muss zwangsläufig auf die Umgehungsstraße ausweichen“, sagte Hannah Heller, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, mit Blick auf die geplante Verkehrsberuhigung rund um den Postplatz und der Innenstadt im Allgemeinen.

Neben Heller traten auch die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), Einzelhändler Mathias Münzenberger (Bund der Selbständigen, Römerberg-Speyer) sowie Lukas Hartmann (Grüne), Beigeordneter in Landau, öffentlich auf. „Den Kampf um bequemes Shoppen wird der Einzelhandel gegen das Internet verlieren“, sagte Hartmann. Ziel müsse sein, die Innenstädte so zu gestalten, dass man sich dort gerne aufhalte. Hartmann war für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Misbah Khan eingesprungen, die kurzfristig absagen musste. Der Inhaber des Teekontors, Mathias Münzenberger, sah die Faktenlage noch zu dünn, um die Zukunft des Postplatzes jetzt zu entscheiden. Er befürwortete aber eine „sichtbare Erweiterung der Fußgängerzone“. Zeitweise wurde es auf dem Postplatz derart laut, dass Redebeiträge trotz Lautsprechers schwierig zu verstehen waren. Grund dafür war der laute Verkehr.