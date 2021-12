Nachdem im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion erste Ideen für eine Verkehrsberuhigung rund um den Speyerer Postplatz besprochen wurden, haben sich die Grünen zu Wort gemeldet und die angedachte Gleichberechtigung von allen Verkehrsteilnehmern und -teilnehmerinnen befürwortet. „Speyer geht die Verkehrswende an. Endlich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Grünen-Kreisverbands. Wie berichtet, ist die von der Stadt favorisierte Lösung für die Verkehrsberuhigung die Einrichtung einer Fußgängerzone im nördlichen Bereich des Postplatzes in der Bahnhofstraße bis zur Unteren Langgasse und in die Gilgenstraße bis zur Kapuzinergasse. „Damit räumt die Stadt in ihrer Planung dem Fuß- und Radverkehr sowie dem ÖPNV den Vorrang ein“, so die Grünen. Sie gehen davon aus, dass die Attraktivität der Innenstadt so gesteigert, und der Einzelhandel nachhaltig von der Lösung profitieren könne. Die Entscheidung über die Umstrukturierung soll im Februar im Stadtrat fallen. Von der Stadt alternativ geprüfte Vorschläge waren die Ausweisung des Postplatz-Umfelds als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich, der im Auto weiter passiert werden darf, sowie eine Fußgängerzone in einem kürzeren Abschnitt nur direkt am Postplatz.