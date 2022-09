Am vergangenen Wochenende hat der Rotaract Club Speyer in einem zweitägigen Event seine Gründung gefeiert. Wie der Club in einer Mitteilung schreibt, wurde dabei eine Charterurkunde durch den Präsidenten des Rotary Clubs Speyer, Bernd Helmi, an Maximilian Werling, den Präsidenten des Rotaract Clubs Speyer, übergeben, womit die Gründung des Service-Clubs als offiziell gilt. Die eigentliche Gründung sei bereits zwei Jahre her, die offizielle Feier habe aufgrund der Pandemie aber immer wieder verschoben werden müssen. Rotaract ist die Jugendorganisation der internationalen Rotary-Bewegung und richtet sich an Menschen zwischen 18 und 40 Jahren. Die erste Jugendorganisation dieser Art wurde 1968 in den USA gegründet und geht den Angaben des Vereins zufolge auf die Studentenproteste der 1960er Jahre zurück.

Der neu gegründete Speyerer Ableger will Mitgliedern „regelmäßige Vorträge und Workshops aus diversen Berufen und Initiativen“ anbieten, um verschiedenste Bereiche der Gesellschaft kennenlernen zu können. Wer Interesse hat, dem Club beizutreten, kann an einem der Treffen teilnehmen: Diese finden im Wechsel online und physisch statt. Kontaktaufnahme zum Verein ist möglich unter der E-Mail-Adresse vorstand-speyer@rotaract.de, auf Instagram (rotaract.speyer) oder auf Facebook (Rotaract.Speyer).