Die städtische Wirtschaftsförderung bietet eine neue Sprechstunde für Gründerinnen und Gründer an.

An drei Terminen lädt die Wirtschaftsförderung Gründerinnen und Gründer nach eigenen Angaben zur offenen Sprechstunde ein. Diese finden am 27. Mai, 24. Juni und 29. Juli – jeweils ein Mittwoch – zwischen 15.30 bis 17 Uhr in der „RheinVilla“, Hafenstraße 39, statt. „Mit dem neuen Format schafft die Wirtschaftsförderung eine zentrale Anlaufstelle für Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten oder sich mit ihrer Geschäftsidee in Speyer ansiedeln wollen“, heißt es. Interessierte erhielten individuelle Beratung zu unterschiedlichen Themen wie etwa der Entwicklung eines Businessplans, Fragen zur Finanzierung, Möglichkeiten der Vernetzung. Außerdem gehe es um Perspektiven für eine Ansiedlung in Speyer. Die Sprechstunden seien Teil eines umfassenden Konzeptes zur Förderung von Gründungen in Speyer. Ziel sei es „innovative Unternehmen frühzeitig zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen und den Wirtschaftsstandort Speyer nachhaltig zu stärken“. Die Teilnahme sei kostenfrei. Die Wirtschaftsförderung bittet lediglich um Anmeldung unter wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de im Vorfeld.