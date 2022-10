Nachdem die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, Hannah Heller, die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann im Namen der Fraktion öffentlich angezählt hatte, gab es Reaktionen aus verschiedensten Richtungen. Die Grünen hatten sich als Partei bislang noch nicht geäußert. Das hat sich nun geändert.

„Ja, es gibt ein Beben bei den Grünen in Speyer, aber sicherlich keinen Riss“, sagt der Parteivorstand des Kreisverbands in einer Stellungnahme. Darin bekräftigt die Partei, dass es sich bei der von Heller geäußerten Kritik an Parteifreundin und Beigeordneter Münch-Weinmann um sachbezogene Punkte handelt, nicht um Persönliches. Der Vorstand positioniert sich im Folgenden auf die Seite der Münch-Weinmann-Kritiker: Die „sachorientierte Kritik an der Arbeit der Beigeordneten ist für uns nachvollziehbar“, heißt es in dem Statement.

FDP und SPD kritisieren Grüne

„Für uns stehen weiterhin die drängenden Themen aus dem Wahlkampf ganz oben auf der Agenda, weshalb wir hohe Erwartungen an die Kommunalpolitik haben“, so der Parteivorstand. Damit seien unter anderem die Themen Stadtwald, Klimawandel sowie Energiepolitik gemeint. Heller hatte gegenüber der RHEINPFALZ gesagt, die Verwaltung handle bei diesen Themen nicht effektiv genug. Unter anderem die Vorsitzenden der FDP- und der SPD-Fraktion hatten sich auf die Seite Münch-Weinmanns geschlagen und darauf verwiesen, dass diese als Beigeordnete zuerst der Stadt und den Bürgern verpflichtet sei und nicht der eigenen Partei.