Eiskalt ist ein Vergnügen an heißen Sommertagen. Auch im Eiscafé „Del Sole“ in der Maximilianstraße herrscht von morgens bis abends Hochbetrieb auf den Stühlen vor dem Geschäft. Dennoch ist die Welt für Inhaber Saimir Kasemi nicht in Ordnung. Denn er darf nicht mehr so viele Tische aufstellen wie in den vorigen Jahren.

Maximal sechs weitere Tische würde Kasemi seinen Kunden zu den genehmigten 16 anbieten. Die Erlaubnis dafür hat er bei den angrenzenden Geschäftsinhabern C&A