Die Protestanten in Speyer sind schon länger fast flächendeckend wieder auf Präsenzgottesdienste unter Corona-Bedingungen übergegangen. Ausnahme: die Gedächtniskirche, aus der am Sonntag, 11 Uhr, ein „Gottesdienst plus Singen plus Band“ gestreamt wird (Suchbegriff bei Youtube: StreamGDK1b). Bei der katholischen Pfarrei Pax Christi werden die Präsenzgottesdienste – zuletzt nur im Dom – jetzt nach ausgeweitet, wie Christine Brill vom Pfarrbüro auf Anfrage berichtet. Diesen Sonntag kommt St. Joseph hinzu, am 21. März St. Bernhard, am Palmsonntag, 28. März, dann alle weiteren Gemeinden.

„Das haben die Gemeindeausschüsse unabhängig voneinander entschieden“, erklärt Brill. An den Kar- und Ostertagen würden dann in allen Gemeinden Gottesdienste gefeiert, wobei in den Dom maximal 100, in St. Joseph 110, in St. Konrad 50, in St. Bernhard 48, in St. Otto 47 und St. Hedwig 30 Personen zugelassen seien. Deshalb seien weiterhin Anmeldungen per E-Mail oder Telefon erforderlich, wobei die Plätze für die Ostergottesdienste erst ab Donnerstag, 25. März, vergeben würden.