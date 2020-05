Langsam, aber sicher nehmen die protestantischen und katholischen Gemeinden in Speyer wieder den Gottesdienst-Betrieb auf. Die ersten Messen nach wochenlanger Pause konnten Speyerer Gläubige bereits am vergangenen Sonntag im Dom und in der Johanneskirche feiern. An diesem Wochenende kommen weitere Termine dazu. Die Besucherbegrenzung regeln die Gemeinden unterschiedlich.

Was sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten gilt: die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer ist begrenzt. Das verlangen die Hygienekonzepte der Kirchen zum Schutz der Gläubigen vor einer Infektion mit dem Coronavirus. In allen Kirchen müssen die Gottesdienstteilnehmer zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandsregeln beachten. Vor dem Betreten der Gotteshäuser sollen die Gläubigen ihre Hände mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel reinigen. Sitzplätze sind markiert und stehen nur begrenzt zur Verfügung. Zudem müssen sich Gottesdienstteilnehmer registrieren: Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden laut den Kirchen erfasst, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Die Katholiken verzichten auf lauten Gemeindegesang, teilt die Speyerer Großpfarrei Pax Christi mit. Körperkontakt solle sowohl beim Friedensgruß als auch bei der Kommunion vermieden werden. Sitzplätze werden zugeteilt. „Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber ist eine Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich“, so die Pfarrei.

Bei den Protestanten wird mit Schutzmaske in allen Gemeinden gesungen, sagt Markus Jäckle, Dekan der Protestantischen Gesamtkirchengemeinde.

Katholiken mit Anmeldung

Die Pfarrei Pax Christi, die am Sonntag mit zwei öffentlichen Gottesdiensten in Speyer startet, weist darauf hin, dass Teilnehmer sich vorab anmelden müssen. Wer am Sonntag dabei sein wolle, solle sich am heutigen Freitag bis 12 Uhr im Pfarrbüro anmelden, telefonisch unter 06232 102140 oder per E-Mail an pfarramt.speyer@bistum-speyer.de. Das Pfarrbüro ist Montag bis Freitag von 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar.

Die protestantische Dreifaltigkeitskirchengemeinde verzichtet bei ihrem ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause auf eine vorherige Anmeldung. Allerdings, teilt Pfarrerin Christine Gölzer mit, ist auch dort die Anzahl der Gottesdienstteilnehmer begrenzt – in der 638 Quadratmeter großen Kirche auf maximal 63. Gezählt wird am Eingang. „Wir werden 63 Lied-Zettel ausdrucken und verteilen“, so die Pfarrerin. Wer einen erhalte, dürfe teilnehmen.

Auch die vier anderen protestantischen Gemeinden in Speyer verzichten nach Angaben von Dekan Jäckle auf vorherige Anmeldungen. Allerdings liegen an den Kircheneingängen Listen aus, in die sich Besucher eintragen müssen. Die maximale Teilnehmerzahl bemisst sich nach der Größe der Kirche.

Gottesdienste am Sonntag

katholisch: St. Joseph, 10.30 Uhr; Dom, 18 Uhr. Streaming-Gottesdienst aus St. Hedwig um 10.30 Uhr (Youtube-Kanal von Kaplan Tobias Heil).