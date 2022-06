Die Wanderausstellung „Nanu?*“ zeigt die geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz gestern und heute. Seit Pfingsten ist die Schau erstmalig in einer Kirche zu sehen, bis Sonntag, 26. Juni, in der Speyerer Gedächtniskirche. Zuvor war sie im Rathaus in Speyer aufgebaut.

Auf 20 Aufstellern erzählt die Ausstellung, wie Menschen ihre Geschlechtlichkeit und Sexualität leben – von der Antike bis in die heutige Zeit. Dabei blickt sie auch auf Politik und Gesellschaft sowie auf überraschende und interessante Lebensgeschichten aus früherer Zeit.

Unter dem Titel „Und siehe, es wird sehr gut“ gestaltet am Sonntag, 19. Juni, 10 Uhr, Pfarrerin Mechthild Werner mit der Gleichstellungsbeauftragten Annette Heinemeyer einen Gottesdienst zur Geschlechtervielfalt. Betroffene berichten über ihre negativen Erfahrungen, aber ebenso über positive Entwicklungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob allein Beziehungen zwischen Mann und Frau gottgewollt sind. Im Vorbereitungsteam wirkt unter anderem Dominic Blauth mit, der sich an der Uni Trier mit Queerer Theologie beschäftigt.rg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr.