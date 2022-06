Das Gedenken an die Toten spielt im Speyerer Dom eine wichtige Rolle. Für die dort bestatteten Kaiser und Könige war die „Memoria“ ein zentrales Anliegen. Durch das Gebet der Nachfolgenden wollten sie sich das ewige Leben sichern. Das Domkapitel pflegt dieses Totengedenken jährlich am Todestag von Konrad II. mit einem Gottesdienst für die Stifter. Am Samstag, 4. Juni, gibt es deshalb um 7.30 Uhr ein Kapitelsamt mit Laudes im Dom, dem Domkapitular Peter Schappert vorsteht. Begleitet wird das Gedenken von Kantorengesängen, die Orgel spielt der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff.