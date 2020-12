Mehrfach musste das Musikprogramm zu den Weihnachtsgottesdiensten im Dom zu Speyer neu konzipiert werden. Da nach aktueller Verordnung nur der Vortrag einer Sängerin oder eines Sängers erlaubt sind, war es eine Weihnachtsmusik ganz spezieller Art. Nur Sologesang mit Orgelbegleitung. Doch auch dieser verfehlte seiner Wirkung nicht.

In der letzten der Andachten im Advent am Tag vor Heiligabend gab es die kleinstmögliche musikalische Besetzung mit dem Vortrag des jungen Speyerer Geigenvirtuosen Paul Stauch-Erb – und damit gleichsam den ersten Vorgeschmack auf die Musik zu den Weihnachtsgottesdiensten, bei denen nur eine Person singen durfte. Die Dommusik musste spontan neu planen.

Mit innigem Vortrag Zeichen gesetzt

Neben Gesängen aus dem „Gotteslob“ gab es aber doch noch bekannte Lieder von Bach aus dem „Schemelli“-Gesangbuch, die Bass-Arie aus dem fünften Teil des Weihnachtsoratoriums und Mariä Wiegenlied von Max Reger, alles intime und besinnliche Musik, die die Weihnachtsbotschaft auf den Einzelnen bezieht. Und damit wurde ja genau die Situation dieser stillen Weihnacht getroffen. Die bei der Dommusik seit langem engagierten Sänger, die Sopranistin Anabelle Hund und der Bariton Michael Marz, setzten mit innigem Vortrag Zeichen.

Ein ganz besonderer Moment war am Ende der Kinderkrippenfeiern das von Anabelle Hund wunderbar gesungene „Stille Nacht“. Klar, wir alle wünschen uns, das populärste aller Weihnachtslieder fürderhin wieder in Krippenfeiern und Christmetten intensiv mitsingen zu können, es aber von einer Stimme den weiten Raum des Doms erfüllend zu hören, war ein einmaliges Weihnachtserlebnis.

Heute Halle, übermorgen Speyer

Die letzte größerbesetzte Kirchenmusik war in der Schlussphase der Adventsandachten „Halte.Punkt.Advent“ der Vortrag von zwei Adventskantaten von Dieterich Buxtehude mit der Capella Spirensis, geleitet von Domkantor Joachim Weller an der Truhenorgel. In den Reihen der Sänger war die Sopranistin Angelika Lenter, die noch zwei Tage zuvor bei einem Live-Stream-Konzert aus dem Händel-Haus in Halle mit der Lautten Compagney ebenfalls mit adventlicher und weihnachtlicher Musik des 17. Jahrhunderts zu hören gewesen war. Allein diese Verbindung belegt, in welchen Rahmen und auf welchem Niveau die Musikbeiträge der Speyerer Adventsandachten waren.

Mit den Buxtehude-Kantaten wurde zudem ein Bogen zu den Musiktagen im September geschlagen, wo „Membra Jesu nostri“ des Lübschen Meisters erklungen war. Schon damals war das ein Übertrag einer für die Passionszeit geplanten Aufführung, die des ersten Lockdowns wegen abgesagt werden musste. Wie schön, dass es jetzt im Advent Musik des großen Barockmeisters zur passenden Zeit im Dom gab.