Das Konzert des Gospelchors Lingenfeld am 28. November in der Dreifaltigkeitskirche Speyer wird auf den 20. März 2022 verschoben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Zu der Verschiebung schreibt der Vorstandsvorsitzende Stefan Schreiner: „Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, das Konzert zu verschieben, und bedauern dies außerordentlich, zumal wochenlange Planung und intensive Chorproben hinter uns liegen. Wir haben uns nach zwei Jahren Zwangspause sehr auf dieses erste Kirchenkonzert gefreut und es mit viel Herzblut vorbereitet! Aber die Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Mitwirkenden und der Gäste hatte bei allen Überlegungen immer Vorrang. Wir bitten Sie herzlich um Verständnis für unsere Entscheidung und würden uns sehr freuen, wenn wir Sie am 20. März 2022 gesund zu einem unbeschwerten Konzert begrüßen dürften.“