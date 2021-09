Am Samstag, dem 11. September, um 19.30 Uhr konzertiert der Gospelchor Lingenfeld unter der Leitung von Matthias Settelmeyer im Ziegeleimuseum Sondernheim.

Das Programm beinhaltet eine Mischung aus traditionellen Gospels und Spirituals, eindringlichen Balladen und fetzigen Pop-Hits. Songs aus dem aktuellen Konzertprogramm sind etwa „Man In The Mirror“ von Michael Jackson, „Wade In The Water“ in einer Version von Eva Cassidy oder „You Can“t Stop The Beat“ aus dem Musical Hairspray.

Wer ein Konzert miterlebt, spürt die Freude am Singen und die Liebe zur Musik genauso wie das Streben nach Präzision. Der stimmgewaltige Chor und eine groovende Band ergänzen sich mit ausdrucksstarken Solostimmen zu einem überzeugenden Ensemble und machen die Konzerte immer wieder zu einem besonderen Erlebnis.

Das Areal des Ziegeleimuseums in Sondernheim ist überdacht und bietet Open-Air-Atmosphäre sowie Schutz vor Regen.

Für das Konzert wird ein Shuttle-Service eingerichtet. Die Konzertbesucher können ab 17.45 Uhr von Sondernheim, Ecke Rheinstraße/Kenneldeich, im Kleinbus kostenlos im 10-Minuten-Takt zum Veranstaltungsort gebracht und nach dem Konzert wieder zurückgefahren werden. Das Parken der Privat-Pkws in Sondernheim und auf dem Parkplatz der Gottfried-Tulla-Halle soll die begrenzte Park-Kapazität am Ziegeleimuseum entlasten.

Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich online.

Alle wichtigen Hinweise und den Link zur Reservierung auf der Homepage www.gospelchor-lingenfeld.de .