Mehrere Hundert Musikfans hat der Lingenfelder Gospelchor bei einem Konzert in Salzburg begeistert – und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützt.

Konzertreisen sind für den Gospelchor nichts Neues, aber stets ein tolles Erlebnis. Immer wieder zieht es den Chor ins Ausland, um dort mit berührendem und mitreißendem Gesang das Auditorium zu euphorisieren. Auch in Salzburg ist das dem Chor am vergangenen Samstag wieder gelungen: In der restlos ausverkauften Andrä-Kirche haben die rund 50 Akteure mit Solisten und Band unter der Leitung von Matthias Settelmeyer über zwei Stunden lang Gospels und Spirituals, aber auch Musicalsongs und Filmmusik zu Gehör gebracht und bei den mehr als 500 Zuhörern sowie beim Veranstalter mächtig Eindruck hinterlassen. Großer Applaus war die Folge. „Wir waren überwältigt von der Resonanz, vom Publikum“, gesteht Schriftführerin Heide Redlingshöfer, „Der Funke ist wechselseitig übergesprungen“, betont sie begeistert – und spricht von einem „gemeinsamen Spirit“.

Bereits einen Tag zuvor hatte der Chor bei einem Flashmob in der Stadt auf das Benefizkonzert hingewiesen. Wie es zum Konzert in der Mozartstadt kam? „Durch den Kontakt eines Chormitglieds zu einem Aufsichtsratsmitglied der gemeinnützigen GmbH „Anders Kompetent“, informiert Redlingshöfer. Unter dem Leitgedanken „Zukunft mit Perspektive“ will das Unternehmen Menschen Zugang zu Ausbildung, Arbeit und Wohnen zu ermöglichen. Der Reinerlös des Konzerts kam der Sparte „Frauen Anders Kompetent“ zugute: Dabei werden arbeitslose Frauen auf den erfolgreichen (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben vorbereitet.

Im Netz

Der knapp zehnminütige Beitrag über das Benefizkonzert, der im Pongau TV ausgestrahlt wurde, ist im Internet verfügbar: https://youtu.be/jHCxqOAvdSo?si=wmNTv0QlblrCqKGd

