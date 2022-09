Der Bürger-Vorschlag für eine „Gorbatschow-Allee“ in Speyer in Erinnerung an den kürzlich verstorbenen früheren sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow wird vorerst nicht weiter verfolgt.

„Die Anregung wurde zurückgezogen“, verkündete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im Stadtrat mit Verweis auf die erste Bürgeranregung seit längerer Zeit, die schriftlich eingereicht worden war, um Teil der Tagesordnung zu werden. Sie hatte von Stadtführer Bernhard Bumb gestammt, dem eine Umbenennung der heutigen Rheinallee zwischen der Ampel am Schillerweg und den zwei Gaststätten „Alter Hammer“ und „Rentschlers“ vorgeschwebt war. Er halte an dem Vorschlag grundsätzlich fest, sagte er nun auf Anfrage. Formell zurückgezogen habe er ihn, weil sich nach Auskunft der Stadt zunächst der Kulturausschuss damit befassen müsse.