Jonas-Pascal Liedy vom Shotokan Karate Dojo Spira hat zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille bei der deutschen Meisterschaft gewonnen.

In der Kata-Mannschaft der Herren setzte er sich in der Kampfgemeinschaft mit SKA Rülzheim an der Seite von Rayan Ziza und Victor Geschwind in Erfurt mit einem großen Vorsprung durch. Im Einzel der Unter-21-Jährigen traf Liedy zum Auftakt auf den späteren Vizemeister, arbeitete sich dann durch die Trostrunde und belegte am Ende den siebten Platz.

Trainerin stolz

Zudem nominierte Kata-Landestrainer Andra Ziza noch Sonja Truc Xuan Nethe aus dem Shotokan Karate Dojo aufgrund ihrer überzeugenden Leistungen im vergangenen Jahr. Bei den Juniorinnen verpasste sie in der Vorrunde im Vergleich mit starken Gegnerinnen ein Weiterkommen. Ziza und sein Assistent Egor Schröder bereiteten die Speyerer intensiv vor.

„Es macht mich sehr stolz, dass unsere Athleten Jonas-Pascal und Sonja bei den Meisterschaften so tolle Leistungen gezeigt haben. Ich freue mich bereits jetzt auf weitere Turniere“, so Heimtrainerin Kim Thu Le-Nethe.