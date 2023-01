Tanja Rüth, Manuela Pinger und Markus Hög vom Karneval-Club Otterstadt sind am Samstag in Speyer mit dem „Goldenen Löwen mit Brillant“ als höchster Auszeichnung der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine ausgezeichnet worden. Das Verleihungsfest mit insgesamt 43 Geehrten fand am Samstag im Fasnachtsmuseum „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ im Wartturm statt. Am Sonntag vergab die Vereinigung in der Stadthalle ihre „Goldenen Löwen“ an Fasnachter, die mindestens 22 Jahre aktiv sind. In der vorderpfälzischen Gruppe unter den insgesamt 367 Geehrten waren mit Sarah Hoffmann und Fred Bernitzke auch zwei Aktive der Speyerer Karnevalgesellschaft. Vom Karneval-Club Otterstadt wurde Marc Rinnhofer geehrt, vom KV Uno Waldsee Michael Wilms, Anne Rennholz, Kim Knittel, Vanessa Möbus, Jörg Schaak, Julia Kissler, Henny Schnaubelt, Julia Schotthöfer, Anna-Lena Stauder und André Netter. Das festliche Wochenende der Fasnachter in der Domstadt war bereits am Freitagabend mit dem Kinder- und Jugendtollitätentreffen eingeleitet worden.