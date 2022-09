Die Region Speyer stellt in diesem Jahr vier „Goldene Handwerksmeister“. Sie wurden bei einer Veranstaltung in Kaiserslautern geehrt. Darunter waren die beiden Kraftfahrzeugmechanikermeister Werner Höhl und Gerhard Smoll (beide Speyer) sowie die ebenfalls aus der Domstadt stammende Friseurmeisterin Marlene Schwarz und Fleischermeister Harry Woll aus Dudenhofen. Insgesamt ehrte die Handwerkskammer 126 Altmeisterinnen und Altmeister mit dem Goldenen Meisterbrief. Sie hätten 1972 in bewegten Zeiten den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben gelegt, so Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer, in seiner Festrede. „Die Jubilare sind Vorbilder für die junge Generation – damals wie heute ist der Meisterbrief ein Aushängeschild und ein Garant für die Wirtschaftsmacht des Handwerks“, betonte er. Die Frauen und Männer hätten Verantwortung für ihre Mitarbeiter und deren Familien übernommen und sich in vielen Fällen zusätzlich ehrenamtlich in den Gremien der Handwerksorganisation engagiert.