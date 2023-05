Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gogol & Mäx, das sind Christoph Schelb und Max-Albert Müller, Instrumentalartisten, Konzertparodisten, Vollblutmusiker. Sie kommen am Sonntag zum Speyerer „Kulturbeutel“. Ellen Korelus-Bruder hat Müller gefragt, was sie alles so mitbringen.

Mäx, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart schauen jeder Show aus dem Bilderrahmen zu. Warum?

Wenn es nach der Show ganz, ganz leise wird im Theatersaal,