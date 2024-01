Gleich zweimal beschäftigen Verkehrsteilnehmer ohne entsprechende Papiere die Polizei in Speyer. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war demnach bei gegen 1.30 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin in der Landauer Straße kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass die Speyerin einen Führerschein aus einem nicht EU-Staat hatte. Da die Fahrerin bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist, hätte sie diesen jedoch in einen EU-Führerschein umschreiben lassen müssen. Daher erwartet die 25-Jährige nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Am Sonntag wurde zudem gegen 14 Uhr ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert, weil er mit seinem Gefährt in der Fußgängerzone unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen erforderlichen Versicherungsschutz hatte. Gegen den Speyerer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der E-Scooter des 27-Jährigen sichergestellt.