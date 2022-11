Ein Mann und vier Frauen im Alter zwischen 21 und 26 Jahren sind am Mittwoch gegen 2.15 Uhr über den Domplatz gegangen. Im Bereich der Sitzbänke haben sich die fünf mit einer Gruppe aus zwei männlichen und drei weiblichen Heranwachsenden im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ein Wortgefecht geliefert, wie die Polizei mitteilt. Eine 26-Jährige filmte das Geschehen, wozu auch ein Tritt eines Mädchens aus der jüngeren Gruppe gegen den Bauch der 26-Jährigen zählte. Deren 25-jähriger Begleiter wollte eingreifen, woraufhin ihn die beiden männlichen Tatverdächtigen sowie ein Mädchen aus der jüngeren Gruppe schlugen und traten. Zudem wurde das Handy der 26-Jährigen geraubt. Anschließend rannte die jüngere Gruppe davon. Die Polizei ermittelte mehrere Tatverdächtige. Diese erwarten Strafverfahren wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Einen Raub gab es bereits gegen 1 Uhr im Bereich Postplatz, wo ein 23-Jähriger an der Bahnhofstraße entlang ging, als er von einem Mann angesprochen wurde. Auf Höhe des Adenauerparks schubste der Unbekannte den 23-Jährigen in ein Gebüsch, schlug auf ihn ein und tastete ihn nach Wertsachen ab. Der 23-Jährige schaffte es, sich loszureißen und rannte davon. Er erlitt Schürfwunden am Bauch. Der Täter flüchtete zu Fuß ohne Beute. Die Polizei ermittelte einen 44-jährigen Tatverdächtigen, der einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille hatte. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.