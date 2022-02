In Polizeigewahrsam genommen wurde am Donnerstag ein 24-Jähriger, der alkoholisiert gegen 12.45 Uhr Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Maximilianstraße gestohlen und einen 53-jährigen Mitarbeiter mit Schlägen leicht verletzt hat. Gegen ein Hausverbot verstieß er später und kam einem Platzverweis nicht nach. Als ihm die Polizei wegen des aggressiven Verhaltens Handfesseln anlegte, leistete er Widerstand. Der Speyerer muss sich wegen Diebstahl, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.