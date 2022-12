Am frühen Sonntagabend, gegen 17.40 Uhr, hat eine 20-Jährige auf glatter Fahrbahn in der Blaulstraße einen Unfall mit geringem Sachschaden verursacht. Laut Mitteilung der Polizei war die Fahrerin mit ihrem Auto in Richtung Burgstraße unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Peter-Drach-Straße habe sie aufgrund der Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei dadurch mit einem am Rand der Gegenfahrbahn geparkten Pkw zusammengestoßen. An den beiden Autos sei ein Schaden von jeweils etwa 2000 Euro entstanden. Laut Polizei hatte die Unfallverursacherin die vorgeschriebenen Winterreifen montiert. Dieser Unfall ist im Gebiet der Polizeidirektion Speyer bis zum Montagvormittag der einzige Glätteunfall gewesen, wie eine Polizeisprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt hat.