Ein Brand in einem Industriebetrieb in der Industriestraße hat am Sonntagabend die Feuerwehr und den Katastrophenschutz Speyer beschäftigt. „In einem Industriebetrieb brannten mehrere Kubikmeter Glaswolle“, meldet die Wehr, die um 20.29 Uhr alarmiert wurde und mit 15 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort ging. Das Feuer sei im Außenbereich ausgebrochen, und es habe die Gefahr bestanden, dass es auf eine angrenzende Lagerhalle übergreift. Das sei mit mehreren Strahl- und Wenderohren verhindert worden. Die Wehrleute wandten dabei die sogenannte Riegelstellung an, um das Übergreifen des Feuers zu verhindern. Bis zum Montagmorgen liefen Nachlöscharbeiten. Verletzte gab es nicht. Angaben zur Schadenshöhe und Brandursache macht die Feuerwehr nicht.

Für die Wehrleute war der Sonntag nicht nur wegen des Brezelfests mit Umzug ein „Großkampftag“. Sprecher Thomas Tremmel berichtet von zehn Einsätzen binnen 24 Stunden. „Von Türöffnung über auslaufende Betriebsstoffe, Verkehrsunfall und Tierrettung bis zum Brandeinsatz war alles dabei.“