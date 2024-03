Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang des Jahres heißt es beim Speyerer Glasmüll: Container statt Mischglas in Säcken. Die Firma Jakob Becker mit Niederlassung in Schifferstadt sammelt Weiß-, Grün- und Braunglas an den bisher 44 Standorten getrennt ein. Das System läuft mittlerweile recht geräuschlos – ein paar weiße Flecken gibt es aber auf der Karte noch.

Der Fahrer muss eine ruhige Hand bewahren. Vorsichtig senkt er den Greifarm am großen Müllfahrzeug ab und bekommt einen Container zu fassen. Der graue Behälter