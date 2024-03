Die erfasste Menge an Glasmüll in Speyer war im Januar im Vergleich zu demselben Zeitraum der Jahre 2018 bis 2023 geringer. Das geht aus einer Auswertung der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) nach der Umstellung von Haus- auf Containersammlung hervor. Demnach wurden rund 93 Tonnen Glasverpackung weggeworfen. Im Januar 2023 waren es noch etwas mehr als 110 Tonnen gewesen, 2020 sogar rund 165 Tonnen. Den größten Anteil an den 93 Tonnen macht demnach Weißglas (rund 45 Tonnen) aus, danach folgt Grünglas mit circa 35 Tonnen. Knapp 13 Tonnen der Erfassungsmenge entfielen demnach auf Braunglas. Ein Grund für die leicht rückläufigen Mengen laut EBS: Das Glas gewerblicher Abfallerzeuger wie der Gastronomie werde zumindest teilweise über private Dienstleister entsorgt. Im Februar sah es den Daten nach allerdings anders aus: Mit knapp unter 120 Tonnen Glasmüll wurde mehr entsorgt als im selben Zeitraum der Jahre 2018 bis 2023, die in der Statistik enthalten. Auf Weißglas entfielen im Februar rund 60 Tonnen, auf Grünglas knapp 35 Tonnen und auf Braunglas etwas unter 25 Tonnen.