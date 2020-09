In den nächsten Wochen sind in der Auestraße zwei Bautrupps im Auftrag der Stadtwerke für den Glasfaserausbau in Aktion. Aus Richtung Franz-Kirrmeier-Straße kommend arbeitet sich die eine Kolonne im rechten Fahrradweg vom Abzweig An der Hofweide Richtung Westen vorwärts. Die zweite bewegt sich von der Einmündung Zum Schlangenwühl im linken Fahrradweg Richtung Wormser Landstraße. Für die Bautätigkeit ist eine Fahrbahn gesperrt. Da in kurzen Abschnitten gearbeitet wird, ist die Passage der Engstellen im Begegnungsverkehr möglich, informieren die Werke. Auch in der Straße Altspeyerer Weide beginnt die Verlegung in den kommenden Tagen, teilen Werke mit.