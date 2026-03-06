Das Glasfasernetz in Römerberg wird künftig vom Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) betrieben. Mit einem bis Juni geltenden Angebot will es Kunden werben.

Bislang war die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BVV) für den Ausbau und Betrieb des Glasfasernetzes für schnelles Internet in Römerberg zuständig. BBV ist als Teil der Infrafibre Germany GmbH von UGG übernommen worden. UGG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und der Telefónica-Gruppe. Die Firma baue, wo es noch notwendig ist, die Glasfaseranschlüsse für die Gebäude, teilt UGG mit. Um das Netz nutzen zu können, müssten interessierte Bürger, die noch keinen Glasfaseranschluss gebucht haben, einen Internetvertrag bei einem der Servicepartner von UGG abschließen. Dabei stünden in Römerberg drei Anbieter zur Auswahl. Weitere Informationen zu den verfügbaren Anbietern gebe es auf der UGG-Website unter www.unseregrueneglasfaser.de/isp-partner/.

Noch bis Ende Juni 2026 bestehe für Interessierte die Chance, einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu beauftragen. Bis voraussichtlich Ende Mai seien noch Beratungsteams von UGG vor Ort unterwegs und informierten unverbindlich zum Glasfaseranschluss an den Haustüren. Das sei mit der Kommune abgestimmt und alle Teams könnten sich auch ausweisen, teilt das Unternehmen mit. Bürger, die bereits einen Internetvertrag abgeschlossen und die Gestattungserklärung vorliegen haben, müssten nichts weiter tun. Das zuständige Bauunternehmen nehme für die nächsten Schritte rechtzeitig Kontakt mit den Kunden auf.