Nächster Meilenstein beim Glasfaserausbau der Stadtwerke Speyer (SWS): Das Cluster Meisenweg/Bussardweg kommt, wie der Versorger am Dienstag mitteilte. Zuvor war schon ein Ausbau in der Auestraße und im südlichen Bereich von Speyer-Nord beschlossen worden. Derzeit läuft die Vorvermarktung für weitere 5000 Nutzungseinheiten in Speyer-West und -Nord – ein 13-Millionen-Euro-Projekt.

Im Quartier Bussardweg/Meisenweg bezeichnen die SWS das Interesse als „enorm hoch“: Mit 56 Prozent der Einheiten seien schon jetzt weit mehr als die nötigen 40 Prozent dabei. Die Akquise durch das Außendienstteam sei bis Freitag verlängert worden. Wer sich bis dahin noch für einen Hausanschluss entscheidet, kann laut SWS 1499 Euro sparen. Die Feinplanung für die Hausanschlüsse laufe. Vorgesehen sei, die geplanten Baumaßnahmen bis zum 31. Dezember 2023 abzuschließen.