Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben laut eigener Mitteilung im Ginsterweg in Speyer-Nord einen Hauptverteiler für schnelles Internet gesetzt. Ein erster sogenannter PoP – Point of Presence – wurde bereits in einem früheren Schritt an der Ecke Zur Nachtweide/Am Rübsamenwühl installiert. Von dem neuen Hauptverteiler aus sollen laut SWS rund 190 Hausanschlüsse, alleine 60 davon in Gewo-Einheiten, gelegt werden. SWS-Projektleiter Georg Weyrich kündigt an, dass in den kommenden Wochen Kontakt zu den Personen aufgenommen werden soll, die im sogenannten Cluster, also dem Verbreitungsgebiet rund um den Hauptverteiler, wohnen. „Dazu meldet sich die Tiefbaufirma J. Schuler aus Mosbach, die auch die Zusammenführung der Glasfaserkabel und die Inbetriebnahme übernimmt“ so eine SWS-Sprecherin. Noch in diesem Jahr soll laut SWS-Mitteilung ein weiterer Hauptverteiler gesetzt werden.