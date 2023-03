Ein Kaminbrand hat am Samstag in Speyer-West die Feuerwehr beschäftigt. Sie war kurz vor 11 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße gerufen worden. „Der stark rauchende Kamin wurde ausgeräumt und vom hinzugerufenen Schornsteinfeger begutachtet“, bilanziert ein Sprecher. Zur Ursache könne er keine Angaben machen. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und 16 Einsatzkräften fast zwei Stunden vor Ort. Die Bewohner hätten ihre Wohnungen alle rechtzeitig und selbstständig verlassen und nach dem Einsatz in diese wieder zurückkehren können. „Es gab keine Verletzten“, so die Feuerwehr, die vom Rettungsdienst und für eine kurzzeitige Straßensperrung von der Polizei unterstützt wurde.