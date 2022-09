Mit Abbremsen und Spurwechsel konnte am Sonntag ein möglicherweise schwerer Unfall auf der B9 vermieden werden. Wie die Polizei berichtet, war Anlass eine 56-jährige Falschfahrerin, die gegen 11.29 Uhr von der B39 kam. Sie wollte laut Bericht eigentlich auf die B9 in Richtung Ludwigshafen auffahren, erwischte dann aber die Abfahrt von der B9 auf die B39, sodass sie in falscher Fahrtrichtung nach Norden unterwegs war. Sie sei in langsamem Tempo und mit Warnblinker auf der Überholspur unterwegs gewesen, als ihr ein 34-jähriger Autofahrer entgegenkam. Er habe abgebremst und mit dem Spurwechsel reagiert.

Der Bericht der Beamten: „Die 56-jährige Frau konnte schließlich durch die Polizei zwischen Speyer-West und Speyer-Nord festgestellt und zum Anhalten gebracht werden. Nachdem die Fahrbahn komplett gesperrt wurde, konnte die Fahrzeugführerin von der Bundesstraße geleitet werden.“ Die Frau habe ihren Führerschein abgeben müssen und müsse sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung stellen. Die Polizei bitte mögliche weitere Personen, die durch die „Geisterfahrt“ gefährdet wurden, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.