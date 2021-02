Auch am Mittwoch beschäftigen weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle in Speyer und im Umland die Polizei. Auf der B9 in Höhe Abfahrt Verwaltungshochschule geriet laut Bericht der Polizei vom Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein aus Richtung Germersheim kommendes Fahrzeug auf der linken Fahrspur zu weit nach links und überfuhr eine am Fahrbahnrand liegende Eisplatte. Das Auto drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der 55-jährige Fahrer aus Ludwigshafen blieb unverletzt, sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 8000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bei starkem Schneefall gegen 12.45 Uhr auf der glatten Fahrbahn der Schifferstadter Straße. Hier bremste ein in Richtung Speyer fahrender Wagen an einer Überquerungshilfe wegen eines Fußgängers. Der dahinter fahrende Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und führ auf das Heck des Fahrzeugs auf. Die 65-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie der 55-jährige Lastkraftfahrer aus Sachsen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

In Hanhofen verlor ein 18-jähriger Golf-Fahrer in der Hauptstraße auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte laut Polizei mit einem Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne sowie einem Stabmattenzaun. Gesamtschaden: rund 8000 Euro.