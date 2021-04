Stadtleben: Äußerst kreativ ging es in den vergangenen Tagen in Speyer zu. Junge Menschen machten sich auf künstlerische Weise Gedanken zum Thema Vielfalt, sorgten mit einer besonderen Aktion für Aufmerksamkeit für die Stolpersteine und trafen sich zum einem digitalen Gottesdienst.

Fotowettbewerb: Glänzende Einsendungen

Vielfalt. Das war das Thema des Fotowettbewerbs des Jugendstadtrats bei der Interkulturellen Woche 2020. Jetzt stehen die Gewinner fest. Der Aufruf des Gremiums zum Wettbewerb unter dem Titel „Speyer in all seinen Farben und Formen“ bewegte elf Bewerber, sich kreativ mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und die Einsendungen könnten kaum unterschiedlicher sein. Von Artenvielfalt bis hin zur Vielfalt im Stadtbild war einiges dabei. Die Wahl des Siegers erfolgte über eine Online-Abstimmung: mehr als 200 Menschen wählten per Mausklick ihren Favoriten. Den ersten Platz belegte Daria Walloschek mit einem Hunde-Foto zum Thema Artenvielfalt, der zweite Platz ging an Nicholas Herbin. Jennifer Nguyen, die Drittplatzierte, schreibt zum Thema ihres Bildes, der Vielfalt unter Menschen: „Diversity – einfach verschieden, aber so kann es gerne sein. Wir gehören alle verschiedenen Ethnien an, aber können ohne Probleme gute Freunde sein.“ Die Beiträge sind auf den Social-Media-Kanälen des Jugendstadtrates zu finden.

Stolpersteine: Wieder auf Hochglanz

Es scheint eine besondere Beziehung zu sein, die Schulsozialarbeiterin Veronika Geib und die Kinder der Courage AG der Burgfeldschule zu den Speyerer Stolpersteinen haben. Sonst würden sie sich wohl auch nicht inmitten des Trubels auf die Maximiliansstraße knien, um sie zu putzen. „Es ist wie eine Art Patenschaft“, sagt die AG-Leiterin. Man habe schon an einigen Stolperstein-Veranstaltungen teilgenommen: Von der Beteiligung der Schulmanufaktur mit Spenden bis hin zur Verlegung der Steine waren die Burgfeldschüler dabei.

Dieses Jahr dürfen die Kinder sie ausnahmsweise sogar selbst verlegen. Normalerweise ist das dem Kölner Künstler und Projekt-Initiator Gunter Demnig vorbehalten. Bei der Verlegung im vergangenen Jahr lasen engagierte Schülerinnen und Schüler wie Lukas Nord und Sarah Iljazi die Biografien der bedachten Menschen, Opfer des Nationalsozialismus, an die die Stolpersteine erinnern, legten Rosen nieder und hielten Bilder hoch. Jetzt, zur dritten rlegung am 22. Oktober, sei es Zeit für ein neues Projekt gewesen, erklärt Geib. So trafen sich die Schüler am Donnerstag, um die bereits verlegten Steine zu putzen. „Es ist wichtig, die Steine zu polieren, damit man sie sieht und daran erinnert wird, dass es sie gibt“, so Lukas Nord. Es gehe zudem darum Respekt zu zollen, auch mit der gebeugten Geste, die man beim Lesen und beim Putzen der Steine einnimmt. „Passt ja auch zu den Umständen“, sagt Lehrerin Jutta Große über die Aktion: Wegen Corona suche die AG sich Aktivitäten im Freien.

Digitales im Dom: Glänzend gelaufen

„Seek me“, also „such mich“, ist ein neues Gottesdienstformat für Jugendliche in der Dom-Krypta, in der Nachfolge der guten alten monatlichen Jugendvesper. Premiere war am Samstag. Es ist ganz auf die „Digital Natives“ ausgerichtet: Die Ankündigung gab es allein in den sozialen Medien, wohin der Gottesdienst auch im Livestream übertragen wurde. Diskret, aber doch sichtbar wurde mit Kameras gefilmt. Auf einem Monitor gab es alle Liedtexte zum Mitsingen, in der Krypta und zu Hause. Womöglich waren die circa 40 „leiblich“ Anwesenden somit nur die sichtbare Spitze, das Youtube-Video wurde bis Montag mehr als 400 Mal geklickt.

Veranstaltet wurde der Gottesdienst von der Stabsstelle Berufungspastoral des Bistums, ausgerichtet wurde er von Chara aus Gerbach, einer anerkannten Laiengemeinschaft der katholischen Kirche im Bistum. Eine Säule dieser Gemeinschaft ist die Band „Chara Worship“ mit ihrer Form von Jesus-Pop, Lobpreislieder in deutsch und englisch. Der Gottesdienst bestand ausschließlich aus dieser Musik, unterbrochen von der Predigt von Kaplan und Stabsstellenleiter Matthias Schmitt. „Seek me“ geht auf ein Wort des Propheten Jeremias zurück, in dem Gott sagt: „Ich will mich von euch finden lassen.“