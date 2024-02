Ein 31-Jähriger hat am Samstagabend gegen 22.35 Uhr einen 29-Jährigen auf einer Grünfläche im Ginsterweg zu Boden gerissen, ihn mit mehreren Tritten und Schlägen verletzt und seine Männerhandtasche geraubt. Das teilt die Speyerer Polizei mit. Demnach hat sich der 29-Jährige mit zwei weiteren, bislang unbekannten, Personen im Ginsterweg aufgehalten. Zwischen ihm und dem 31-jährigen Tatverdächtigen bestehe eine Vorbeziehung. Der mutmaßliche Räuber sei mitsamt der Tasche in Richtung Schifferstadter Straße geflüchtet und nach wenigen Minuten von Polizeibeamten in der Wormser Straße gefasst worden. Ein Polizeihund fand nach Angaben der Beamten die geraubte Handtasche in der Nähe. Darin hätten sich ein vierstelliger Geldbetrag und ein Mobiltelefon befunden. Außerdem stellten die Beamten „ein zur Selbstverteidigung bestimmtes Druckluftgewehr“ in Tatortnähe auf einer Bank sicher, das sich jedoch niemandem habe zuordnen lassen. Sowohl der 29-Jährige (1,53 Promille), als auch der 31-Jährige (1,23 Promille) seien alkoholisiert gewesen. Die Beamten suchen Zeugen, insbesondere die beiden bislang unbekannten Begleiter, die unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Angaben zum Vorfall machen können.