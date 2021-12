Die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, in der zahlreiche Betriebe zusammenarbeiten, hat eine Meinungsabfrage zur von der Stadt geplanten Sperrung der Gilgenstraße für den Durchgangsverkehr gestartet. Er wolle dieses mögliche Konfliktthema bewusst nicht in der Weihnachtszeit öffentlich aufgreifen, erklärt Vorsitzender Peter Bödeker. Im Januar sollten die per E-Mail erbetenen Antworten zusammengeführt und im Idealfall eine gemeinsame Position formuliert werden.