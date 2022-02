Nachdem sich bereits am Mittwoch der Speyerer Unternehmer Peter Bödeker kritisch gegenüber den städtischen Plänen zur Sperrung der Gilgenstraße geäußert hat, hat sich nun auch die FDP zu Wort gemeldet. Fraktionssprecher Mike Oehlmann fordert in einer Pressemitteilung Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dazu auf, „sich ehrlich zu machen und nicht die Verwaltung für diese Maßnahme vorzuschieben“. Er kritisiert die angedachte Testphase ebenso wie Bödeker und weist auf fehlende Alternativen für Autofahrer hin. „Auch von den betroffenen Akteuren in der aktuellen Situation Mut abzuverlangen, empfinden wir als anmaßend“, teilen die Liberalen mit. „Es wäre an der Zeit, den Betroffenen in der immer noch sehr schwierigen Zeit die Luft zum Atmen zu lassen.“ Oehlmann plädiert dafür, bei Gesprächsrunden auch Vertreter der Fraktionen einzubeziehen und einen „transparenten Austausch von Verwaltung, Politik, Anliegern, Einzelhändlern und Gastronomen“ zu forcieren.