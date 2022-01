Zwei Umfragen in der Debatte um die Verkehrsberuhigung in der Gilgenstraße werden in diesen Tagen gestartet. Für die eine ist die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ verantwortlich, für die andere der Grünen-Kreisverband. Die Grünen kündigen für den Montag den Auftakt einer von Wissenschaftlern erstellten Erhebung an, die „möglichst objektiv erheben möchte, wie Menschen die Gilgenstraße anfahren, wo sie parken und ob sie eine Verkehrsberuhigung befürworten“. Früheren Angaben zufolge will sie so mindestens 100 Passanten vor Ort befragen. Die zentrale der neun Fragen ist folgendermaßen formuliert: „Wie fänden Sie es, wenn die Gilgenstraße für den motorisierten Durchgangsverkehr (Autos, Lkw etc.) gesperrt wird und damit zu einer Fußgängerzone wird? (ausgenommen: ÖPNV, Lieferfahrzeuge, Taxis).“

Fraktionsvorsitzende Hannah Heller, Vorstandssprecherin Jana Dreyer und Tom Meigen, Sprecher der AG Verkehr der Partei, kritisieren in einer Pressemitteilung die Methodik der anderen Umfrage, mit der vorige Woche „Das Herz Speyers“ an seine rund 70 Mitglieder herangetreten ist. Sie halten diese „in Form und Inhalt für tendenziös und damit unbrauchbar“. Sie sei auch innerhalb von „Das Herz Speyers“ umstritten und helfe bei einer Versachlichung der Debatte nicht weiter. Die Grünen beziehen sich dabei auf die Formulierungen, mit denen die Gemeinschaft die drei zur Auswahl stehenden Varianten erläutert. Beim verkehrsberuhigten Bereich ist auf dem Fragebogen angehängt: „Eine Beruhigung ist hiermit erreicht mit Erhaltung des Innenstadtrings.“ Bei den anderen Alternativen werden jedoch Risiken aufgezeigt: Rückstaus für den Fall der Gilgenstraße als Einbahnstraße und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Umgebung sowie eingeschränkte Erreichbarkeit der Innenstadt im Fall der Sperrung der Gilgenstraße für den privaten Verkehr. Diesen bevorzugt die Stadtverwaltung. Ihm hat auch der städtische Bauausschuss schon zugestimmt. Die endgültige Entscheidung soll jedoch in einer Ratssitzung am 10. März fallen.

Im Vorfeld gibt es verschiedene Foren der Meinungsbildung. Die Leistungsgemeinschaft trifft sich etwa mit einzelnen Ratsfraktionen. Die SPD hat zusätzlich die direkten Anlieger von Gilgenstraße und Postplatz zu einem Austausch eingeladen, der nach RHEINPFALZ-Informationen am Dienstag geplant ist.