Die Stadt hat abgesackte Stellen im gepflasterten Teil der Gilgenstraße mit Asphalt ausgebessert. Das war nicht zum ersten Mal nötig, soll aber keine Dauerlösung sein.

Die dunklen Asphaltflecken im hellen Pflaster der Gilgenstraße sind unübersehbar. Seit einigen Wochen sind die Stellen ausgebessert – nicht die ersten auf dem gepflasterten Belag. Schon 2024 hatte die Stadt Schäden auf Höhe des Postplatzes notdürftig mit Asphaltflecken ausgebessert. Das Schadensbild war dasselbe: Der Mörtel zwischen Granitpflaster und darunterliegender Betonschicht hielt nicht mehr stand.

Das sei „im Wesentlichen mit den Schäden am Museumsbuckel vergleichbar“, erläutert eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Auf Höhe des Historischen Museums der Pfalz war der Pflastersteinbelag im vergangenen Jahr erneuert und wieder befestigt worden. In der Gilgenstraße werde vor großflächigen Arbeiten erst der Umgestaltungsprozess des Postplatzes abgewartet. Bis dahin sei entschieden worden, „derzeit ausschließlich verkehrssicherheitsrelevante Schäden zu beheben“, teilt die Sprecherin mit. Im Laufe der Planung rund um die Postplatz-Gestaltung werde auch die zukünftige Gestaltung der Straßenoberfläche eine Rolle spielen. „Dabei werden sowohl verkehrstechnische als auch städtebauliche und gestalterische Aspekte geprüft und abgewogen“, teilt die Sprecherin mit. Wie berichtet, soll ein Fachbüro freiplanerische Entwürfe für den Postplatz entwickeln, die im Idealfall bis 2028 umgesetzt sein könnten.