Auf einem Feldweg am Rinkenbergerhof warnt ein Zettel Hundebesitzer vor ausgelegten Giftködern. Weder Stadt noch Polizei sind aktuelle Fälle bekannt. Das soll geprüft werden.

„Vorsicht Hundebesitzer“, steht auf dem Zettel, der in den sozialen Medien zuletzt die Runde machte. „Hundehasser haben Giftköder ausgelegt auf diesem Feldweg im Rinkenbergerhof und unser Fridolin ist daran gestorben.“ Hinweise oder Anzeigen sind weder bei der Stadtverwaltung noch bei der Polizei eingegangen, teilen Sprecher der beiden Behörden auf Anfrage mit.

Die Stadt will über ihren Kommunalen Vollzugsdienst jedoch prüfen, „ob vor Ort Informationen zu ausgelegten Ködern oder möglichen Verursachern ersichtlich sind“, heißt es aus dem Rathaus auf Anfrage. Ob und von wem Giftköder ausgelegt worden sind, ist also unklar. Grundsätzlich gelte: Köder – etwa Rattenfallen – dürften nur so eingesetzt werden, dass keine Gefahren für Katzen, Hunde oder Kinder bestehen. „Sollten Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden, werden die Verantwortlichen aufgefordert, die Bekämpfungsmaßnahmen entsprechend anzupassen“, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Sollten Tiere Giftköder gefressen haben und hierdurch getötet oder verletzt worden seien, sei das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, ergänzt die Polizei.